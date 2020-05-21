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21 Mayıs 2020 Perşembe 14:04 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 50 baz puan indirime giderek faizi 8.25 seviyesine çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizinde 50 baz puan indirime gitti. Foreks anketinde beklenti faizin 50 baz puan indirileceği yönündeydi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %8,75'ten %8,25'e çekildi.

TCMB bir önceki toplantısında faizi 100 baz puan aşağı çekmişti.Merkez Bankası Beklenti Anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %8,38, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %9,20 ve 24 ay sonraki enflasyon beklentisi %8,30 oldu.

TCMB'nin enflasyon beklentisi bu yıl sonu için %7,4, 2021 yıl sonu için %5,4 seviyesinde bulunuyor.

TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %10,94 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 25 Haziran'da gerçekleştirilecek.


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