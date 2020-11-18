Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 19 Kasım Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta?

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası faiz toplantısı kararlarına çevrildi. 19 Kasım Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, altın ve piyasalardaki değişiklik merak ediliyor. Düzenlen olarak her ay yapılan PPK toplantısı kasım ayında yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında düzenlenecek. Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde artış bekliyor. Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?



19 KASIM MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

19 Kasım Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında Para Politikası Kurulu toplanacak. Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00’de açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR, PİYASALARI NASIL ETKİLER?

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde artış beklerken, karar metninde de enflasyonla mücadele ve gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajlara yer verileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistler, TCMB'nin Naci Ağbal başkanlığında perşembe günü gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu toplantısının, son bir haftadır "ekonomide yeni dönem" açıklamalarının en önemli sınaması olacağını belirtti.

Piyasa fiyatlamasının halihazırda yüzde 14,64 seviyesinde bulunan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM) üzerinden yapıldığını ifade eden ekonomistler, perşembe günkü toplantıda politika faizinde artış beklerken, karar metninde de enflasyonla mücadele ve gelecek dönem para politikasına ilişkin güçlü mesajlara yer verilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

BEKLENTİLER 475 BAZ PUAN ARTACAĞI YÖNÜNDE

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi ise anketlerde TCMB'nin bu ayki toplantıda politika faizini medyan beklenti olarak 475 baz puan artırmasının beklendiğini ifade etti.

Ekim ayında TCMB'nin politika faizine dokunmayarak sadece Geç Likidite Penceresi (GLP) faizini yüzde 14,75'e yükseltmesi, olumsuz piyasa tepkisine neden olduğunu ve dolar kurunun 8,50 seviyelerine kadar yükseldiğini hatırlatan Bürümcekçi, "TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın ilk mesajı PPK toplantısında gerekli politika kararlarının alınacağı yönünde olurken, gerek Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ve gerekse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyona öncelik verileceği yönündeki açıklamaları, faiz artışının önünün açıldığını düşündürmüştü." diye konuştu.

Bürümcekçi, beklenen artışın dışında faiz koridorunun eski haline dönüp dönmeyeceği ve tüm fonlamanın haftalık repo faizinden yapılmaya başlanıp başlanmayacağının da takip edilen kararlar olacağını söyledi.