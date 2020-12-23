Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Aralık ayı faiz kararı gündemde merakla beklenen konular arasında yer alıyor. 2020'nin son Merkez Bankası toplantısı olan, yurt içi piyasaların odaklandığı toplantı yarın gerçekleşecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Aralık ayı Merkez Bankası PKK toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilen detaylar...

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Yılın son PPK toplantısı 24 Aralık'ta gerçekleşecek. PPK toplantısında yeni Faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. TCMB toplantısı yarın saat 10.00 itibariyle Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanacak. Toplantıda alınan kararlar aynı gün saat 14.00’de kamuoyu ile paylaşılacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketi geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Ekonomistlerin tamamına yakını politika faizinde artış olacağını tahmin ederken, beklentilerin medyanı da 150 baz puan oldu. Ankete katılan ekonomistler, politika faizinde artış olacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 24 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 21 ekonomistin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) artış olabileceğini belirtti. 2 ekonomist politika faizinde değişim beklemezken, 19 ekonomist 75 baz puan ila 200 baz puan arasında artış olabileceğini bildirdi.

Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 150 baz puan oldu. Geçen ay ki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

MERKEZ BANKASI'NIN SON FAİZ KARARI NASILDI?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 19 Kasım’da yapıldı. Karar, Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından saat 14.00'de açıklandı. Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 15 olarak açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizini 475 baz puan artırdı. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %10,25 seviyesinden %15,00 seviyesine yükseldi.

TCMB önceki iki toplantısında da sürpriz kararlarla Eylül ayında değişiklik beklenmemesine rağmen faizi 200 baz puan artırmış, Ekim toplantısında artış beklentisine rağmen değişikliğe gitmemişti.

Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için %12,47, 12 ay sonrası için %10,77 ve 24 ay sonrası için %9,20 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin enflasyon beklentisi bu yıl sonu için %12,1, 2021 yıl sonu için %9,4 seviyesinde bulunuyor.

TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %11,89 olarak açıkladı.TCMB'nin bir sonraki toplantısı 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek.