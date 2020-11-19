Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!

Merkez Bankası faiz kararı gündemde yer alan başlıklar arasında yerini aldı. Bugün Para Politika Kurulu kasım ayına ilişkin değerlendirme yaptı. Naci Ağbal liderliğinde düzenlenen toplantı sonrası gözler dolar, altın ve piyasalarda yaşanacak olan değişime çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Merkez Bankası toplantısı Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal önderliğinde düzenlendi.

24 Tv Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, piyasalarda beklentiyi ve Merkez Bankası faiz kararının ne yönde seyredeceğini yorumladı.

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı ne olacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puanlık artışla yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti.

TCMB yapılan açıklama ise şu şekilde: "Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir. Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir."