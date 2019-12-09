Merkez Bankası faiz kararı Aralık ne zaman açıklanacak? Aralık ayı Merkez Bankası toplantı tarihi..

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusu yatırımcılar tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Merkez Bankası 2019 toplantı tarihi takvimine göre, bu yılın son toplantısı yapılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimi ekonomi ve finans gündemini direkt etkileyecek.Ekim toplantısında 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirildi. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı haberimizde..

MERKEZ BANKASI ARALIK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası 2019 toplantı tarihi takvimine göre, bu yılın son toplantısı 12 Aralık Perşembe günü yapılacak. Faiz indiriminin ne kadar olacağı toplantı günü belli olacak. İndirmin saat 14:00'te açıklanması bekleniyor. Uzmanlar 100 - 200 arası baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

EKİM 2019 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NEYDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim toplantısı bugün yaptı.

1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirildi. Merkez Bankası politika faizini 2.5 puanlık indirimle yüzde 14'e çekti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, "Sanayi üretimi son aylarda yüksek bir oynaklık sergilerken ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını korumaktadır." denildi.

2020 MERKEZ BANKASI TOPLANTILARI NE ZAMAN?

TCMB '2020 yılı para ve kur politikası' raporunu açıkladı. Para Politikası Kurulu, 2020'de önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacak.