Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Küresel piyasalarda, teşvik paketi belirsizlikleri ve düşen petrol fiyatlarıyla negatif bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararı bugün açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı, bugün (22 Ekim Perşembe günü) gerçekleştirilecek. Toplantı kararı saat 14:00'te açıklanacak.

Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ile 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ile yüzde 15 arasında yer aldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.

24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.