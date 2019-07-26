Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası son dakika faiz indirimi ne kadar?

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantıları daha önce belirtilen tarihlerde gerçekleştiriliyor. 2019 yılında ilk toplantı 16 Ocak tarihinde yapılmıştı. 25 Temmuz'da son toplantı yapıldı.Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar verildi.

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Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar vermiştir.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası faiz kararı 25 Temmuz’da açıkladı.

Türkiye'de politika faizlerine dair kararlar; tarihi önceden belli olan toplantılarda, Para Politikası Kurulu tarafından alınır. Para Politikası Kurulunun aldığı kararlar, toplantının yapıldığı gün saat 14.00'te; Kurulun yaptığı değerlendirmeleri içeren toplantı özeti ise 5 iş günü içerisinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

Merkez Bankası'ndan 200-300 baz puanlık bir faiz indirimi beklenirken, bunun kredi faizlerini de düşürmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığı görevine atanan Murat Uysal, bugün bankanın faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, toplantıda yüzde 24 olan politika faizinin Şubat 2015’ten bu yana ilk defa indirileceği görüşünde. Ekonomistler, faizde 200 ila 300 baz puanlık düşüş bekliyor. Faiz indirimin kredi faizlerini de düşürmesi tahmin ediliyor.

YABANCILAR DA BEKLİYOR

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar, 250 baz puan indirim beklediklerini söyledi. QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 18’e indirilmesini öngördüğünü söyledi. Rabobank ve Capital Economics'ten yabancı ekonomistler de en az 200 baz puanlık bir indirim bekliyor.