Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı? Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı? sorusu enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından merak edilmeye başladı. Enflasyonun beklenti altında gelmesi doları düşürürken, Merkez’in bu ay yeni bir faiz indirimine gideceği beklentisi yükseldi. Bir önceki toplantı 25 Temmuz tarihinde yapılmıştı ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar verilmişti. Eylül ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz indirimi olacak mı? merak ediliyor. İşte yanıtı..

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası toplantısı 12 Eylül'de saat 14:00'te yapılacak.

SON TOPLANTIDA NE KARAR VERİLMİŞTİ?

Merkez Bankası faiz kararı 25 Temmuz’da açıklanmıştı.Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar verildi.

MERKEZ BANKASI HAZİRAN TOPLANITISINDAKİ KARARLAR NEYDİ?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.