Merkez Bankası faiz indirimi ne kadar olur? Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta?

Merkez Bankası faiz indirimi ne kadar olur? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Yatırımcıların ve vatandaşların gözü Merkez Bankası'nın faiz toplantısında.TCMB Para Politikası Kurulu, geçen ay politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmişti. Daha sonra birçok bankada da kredilerde indirime gidildi. Ekim 2019 Merkez Bankası faiz indirimi ne kadar olur? merak ediliyor. İşte yanıtı..

MERKEZ BANKASI TOPLANITI SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz toplantısı bugün yapılıyor. Faiz indiriminin saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ NE KADAR OLUR?

Piyasalarda gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararlarına çevrildi.

Beklenti ortalaması 100 baz puanlık bir indirimle politika faiz oranının 15.50’ye çekilmesi yönünde. Ekonomistlerin beklenti ortalaması 100 baz puan olurken, indirimi beklemeyen küçük bir kesim de var. En yüksek beklenti ise 200 baz puan.

MERKEZ BANKASI TEMMUZ'DA 425 BAZ PUAN, AĞUSTOS'TA 325 BAZ PUAN İNDİRMİŞTİ

Merkez Bankası faizlerde indirim sürecini temmuz ayında başlattı. 25 Temmuz’da toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini 425 baz puan indirdi.

Ağustos ayında yapılan toplantıda ise indirim 325 baz puan oldu. Böylece toplamda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 750 baz puan indirim yapılarak oran yüzde 16.50’ye getirildi.

KREDİ FAİZLERİ DE DÜŞMÜŞTÜ

Merkez Bankası’nın temmuz ayında başlattığı faizlerde indirim kredi faizlerine değişik oranlarda yansımıştı. Merkez Bankası’nın bankaların verdiği kredilere uygulanan ağırlıklı ortalamalara göre 26 Temmuz’da ihtiyaç kredisi faizi yüzde 26.78’di. 11 Ekim haftasında yüzde 18.33 oldu. Konutta 26 Temmuz’da yüzde 20.49 olan faiz 11 Ekim’de yüzde 13.12’ye, ticari kredilerde yüzde 20.08 olan faiz yüzde 15.61’e, taşıt kredilerinde de yüzde 26.50 olan ortalama faiz yüzde 15.83’e geldi.