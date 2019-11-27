Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7792
  • 6,3577
  • 270.639
  • 105965
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Merkez Bankası Başkanı Uysal: Cari denge 1 yılda önemli iyileşme kaydetti

Merkez Bankası Başkanı Uysal: Cari denge 1 yılda önemli iyileşme kaydetti

Merkez Bankası Başkanı Uysal: Cari denge 1 yılda önemli iyileşme kaydetti

TCMB Başkanı Murat Uysal "Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti. Türkiye, küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan aldığı payı artırarak bertaraf ediyor" açıklaması yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin aylık olağan toplantısında konuşuyor.

Uysal'ın verdiği mesajlar şöyle:

"Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti. Türkiye, küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan aldığı payı artırarak bertaraf ediyor.

Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulması kritik önemdedir."

AA


Yağmur Tanrısevsin'den flaş hamle! O görüntüler dostuğu bitirdi
Sadettin Saran soruları Defne Samyeli'yi kızdırdı!
Aşk yaşıyorlar mı? Beklenen açıklama geldi!
'O Kıvanç gitmeden dönmem programa'
Hazar Ergüçlü: Onur'a dava açacağım!
<p>Bursa’da bir süre aksayarak yürüdükten sonra kendisini yere bırakan köpeği gören vatandaşlar sefe

´Numaracı Köpek´ Vatandaşları Seferber Etti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Genç kadının kolundan çıkanlar şoke etti!

Ekipler şaşkına döndü! 3 bin 400 tanesi pizza kutusundan çıktı