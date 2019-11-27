Merkez Bankası Başkanı Uysal: Cari denge 1 yılda önemli iyileşme kaydetti
TCMB Başkanı Murat Uysal "Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti. Türkiye, küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan aldığı payı artırarak bertaraf ediyor" açıklaması yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin aylık olağan toplantısında konuşuyor.
Uysal'ın verdiği mesajlar şöyle:
"Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti. Türkiye, küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan aldığı payı artırarak bertaraf ediyor.
Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulması kritik önemdedir."
AA