Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz beklentisi ne kadar?

Merkez Bankası Aralık toplanıtısı ne zaman? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Aralık ayına enflasyonun açıklanması ile birlikte yoğun girildi. Enflasyonun ardından ekonomistlerin gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Aralık ayı toplantısında. Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman, faiz beklentisi ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde..

MERKEZ BANKASI ARALIK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası 2019 toplantı tarihi takvimine göre, bu yılın son toplantısı 12 Aralık Perşembe günü yapılacak. Faiz indiriminin ne kadar olacaığı toplantı günü belli olacak. Ancak uzmanlar 100 - 200 arası baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

EKİM 2019 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NEYDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim toplantısı bugün yaptı.

1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirildi. Merkez Bankası politika faizini 2.5 puanlık indirimle yüzde 14'e çekti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, "Sanayi üretimi son aylarda yüksek bir oynaklık sergilerken ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını korumaktadır." denildi.