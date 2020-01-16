Merkez Bankası 2020 toplantısı bugün yapılıyor! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

Merkez Bankası 2020 toplantısı arasma motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 2020 Merkez Bankası toplantı tarihi takvimine göre yılın ilk toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Piyasalar Merkez Bankası faiz kararına odaklanmış durumda. Aralık ayında yapılan geçen yılın son toplantısında haftalık repo ihale faizi yüzde 12’ye indirilmişti. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

MERKEZ BANKASI 2020 TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Ocak ayı toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal beklenen faiz kararını saat 14:00 itibari ile düzenlenecek olan basın toplantısında açıklayacak. Toplantının ardından faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZ KARARI NE KADARDI?

Merkez Bankası 2019 toplantı tarihi takvimine göre, bu yılın son toplantısı yapıldı. Merkez Bankası yılın son toplantısında da 200 baz puanlık indirim yaptı. Politika faizi 2 puan indirimle yüzde 12'ye düşürüldü. Böylelikle 2019 yılındaki toplantılarda toplamda 12 puanlık indirim gerçekleşmiş oldu.

Kararla ilgili Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte." denildi.

MERKEZ BANKASI 2020 TOPLANTI TARİHLERİ