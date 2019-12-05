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Merkez Bankası 2020 para ve kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası 2020 para ve kur politikasını açıkladı

Merkez Bankasından, Para Politikası Kurulunun, 2020'de önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacağı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından yapılan açıklamada, "Banka, 2020'de fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu, 2020'de önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Banka, 2020'de zorunlu karşılık uygulamasını temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz politikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek şekilde kullanmaya devam edecektir."

(AA)


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