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  3. Mercedes fiyat listesi 2019: Mercedes taşıt kredisi hesaplama sayfası sizlerle

Mercedes fiyat listesi 2019: Mercedes taşıt kredisi hesaplama sayfası sizlerle

Mercedes fiyat listesi 2019: Mercedes taşıt kredisi hesaplama sayfası sizlerle

Mercedes fiyat listesi nedir? araç sahibi olmak isteyenler tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen taşıt kredi kampanyasına Mercedes ve Toyota firmaları da dahil oldu. Otomotiv sektörüne hareketlilik getirmesi hedeflenen kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak. Mercedes fiyat listesi nedir? diye merak edenler için 2019 Mercedes taşıt kredisi kampanyasına dair bilgiler haberimizde..

 

Mercedes fiyat listesi nedir? sorusu yoğun olarak araştırılıyor.Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere sunulan taşıt kredisi kampanyasına son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildiği açıklandı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 26 Eylül tarihinde kampanyayı başlatmıştı. Mercedes fiyat listesi nedir? diye merak edenler için 2019 Mercedes taşıt kredisi kampanyasına dair bilgiler haberimizde..

MERCEDES FİYAT LİSTESİ NEDİR?

Aşağıda bulunan link üzerinden fiyat listesine ulaşabilirsiniz.

MERCEDES FİYAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA- TIKLAYINIZ

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Taşıt kredisi faiz indirimi başvuruları 1 Ekim tarihinde başladı ve 31 Aralık’a kadar devam edecek.

TAŞIT KREDİSİ ANLAŞMALI OTOMOBİL FİRMALARI 

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Merkez Bankası’nın 325 baz puanlık ikinci faiz indiriminin ardından bankalar, indirimi kredilere yansıtmaya başladı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye İş Bankası kredilerde indirime giderken, indirim seferberliğine Halkbank ve Akbank da katıldı. Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına, 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25’e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1.35’e indirdi. Halkbank, 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faizi aylık yüzde 1.19’a düşürürken, 500 bin liranın altında yüzde 0.99 olarak tuttu.

AYLIK ÖDEMEDE YAKLAŞIK 500 TL AVANTAJ VAR

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düne kadar verdikleri otomobil kredilerinde 500 TL arası tahsis ücreti ve 1,44-1,45 arasında faiz uyguluyorlardı. Bugün yapılan güncelleme ile faiz hadleri 0,49-0,69 arasına çekilirken, aylık taksitlerde ödeme yaklaşık 500 TL düşmüş oldu.

İşte 100 bin TL, 36 ay geri ödemeli kredi için hazırladığımız karşılaştırma tablosu...

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