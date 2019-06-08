Memuz emekli zammı 2019 belli oldu mu? Temmuz ayında memur emekli zammı ne kadar olacak?

Memuz emekli zammı 2019 belli oldu mu? ve Temmuz ayında memur zammı ne kadar olacak? Soruları memur ve emekli vatandaşlar tarafından aratılıyor. SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin Temmuz ayı zammının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Emekli maaşlarına enflasyon artışınına göre her sene Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasının ardından emeklilerin gözü Temmuz ayında yapılacak olan zamma çevirildi. Henüz net rakamlar açıklanmasa da Temmuz ayında ne kadar zam yapılacağı tahmin ediliyor.

TEMMUZ AYI MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin zammı yüzde 5.99. Temmuz ayında ise memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.7 zam yapılması öngörülüyor.

TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

5 aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 6.7 zam yapılması bekleniyor. Ne kadar zam yapılacağı 3 Temmuz’da kesin olarak belli olacak.

OCAK AYINDA NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

SGK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 maaş zammı alacak.

Memur ve emekli yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10.7 maaş zammı alacak.

En düşük memur maaşı 3 bin 468 lira*

Memur (Lisans - 9/1) 3 bin 749 lira

Öğretmen (1/4) 4 bin 701 lira

Polis (8/1) 5 bin 339 lira

Mühendis (1/4) 6 bin 236 lira

Müsteşar (1/4) 13 bin 258 lira

*Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ BELLİ OLDU

3 Haziran 2019 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu “TÜİK” tarafından 2019 yılı Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra Türk-İş tarafından tüketici fiyat endeksi de açıklandı. 2019 Mayıs ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 0,95 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 18,71 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 19,91 oranında artış gösterdiği belirtildi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir açıklaması yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mayıs 2019 enflasyon verilerinin, 3 Haziran 2019 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2019 Mayıs ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 0,95 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 18,71 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 19,91 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Aralık 2018-Mayıs 2019 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Mayıs 2019 endeks değeri olan 413,52 rakamının, Kasım 2018 endeks değeri olan 395,48 rakamına bölünmesiyle bulunanyüzde 4,56 olmaktadır.