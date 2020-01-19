Memurun kreş ücreti 240 lira oldu 

Buna göre, kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 17.50-22 ya da 26.50 lira, konaklama bedeli olarak 7.50-9 ya da 10 lira ödeyecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakım evlerine kabul edilecek devlet memurları ve diğer kamu personelinin her bir çocuğu için aylık bakım ücreti ise asgari 240 lira olarak tespit edildi.