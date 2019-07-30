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  3. Memurların zam pazarlığı 1 Ağustos'ta başlıyor

Memurların zam pazarlığı 1 Ağustos'ta başlıyor

Memurların zam pazarlığı 1 Ağustos'ta başlıyor

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmeleri perşembe günü başlayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanı olduğu kamu heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri açılış toplantısı, 1 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Toplantı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenecek.

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