Memurlara yapılan aile yardımı ödeneği yükseldi

Toplu iş sözleşmesi kapsamında milyonlarca memurun maaşı ile beraber 8 kalemde sosyal hakları da iyileşiyor. Maaşın dışında aile yardımı, doğum, aile, tazminat, yemek gibi ödemeler de artıyor. Memurlara eş ve çocuklarından dolayı her ay maaşlarıyla beraber yapılan aile yardımı ödeneği de yükseliyor. Çalışmayan eş için verilen aile ödeneği tutarı yaklaşık 296 lira olurken, bir çocuk için 35 lira, iki çocuk 69 lira, üç çocuk 104 lira, dört çocuk 138 lira, beş çocuk için de 173 lira çocuk yardımı verilecek. Böylece, çalışmayan eş ve beş çocuklu bir aileye yaklaşık 470 lira aile yardımı yapılacak.

DOĞUM YARDIMI DA YÜKSELİYOR

Hakem Kurulu kararıyla ocaktan itibaren en düşük memur maaşı aile yardımları dâhil 3 bin 875 liraya yükselirken, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 623 lira oldu. Aile yardımı ödeneği tutarları toplamda yüzde 6.02 artış gösterdi. Memurlara eş ve çocuklarından dolayı her ay maaşlarıyla beraber aile yardımı da ödeniyor. Memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak artış, memurların yararlandığı aile yardımı ödeneği miktarını artırırken, asgari geçim indirimi miktarını ise etkilemeyecek. Bu yılın ikinci yarısında geçerli olacak maaş katsayıları ile birlikte çalışmayan eş için verilen aile yardımı ödeneği 278.69 TL'den 295.47 liraya yükseldi. Çocuk yardımları 0-6 yaş arası çocuklar için çocuk yardım ödeneği iki katı olarak ödeniyor. Çocuğu olan, evlat edinen veya geçimini sağladığı üvey çocuğu bulunan memura, çocuk için aile yardımı veriliyor.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK İÇİN 600 LİRA

Doğum yardımı ödeneği birinci çocuk 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuk için 600 lira olacak. Eş veya çocuğun ölümünde bin 315 lira, memurun ölümünde 2 bin 630 lira ölüm yardımı verilecek. Çocuğu olan, evlat edinen veya geçimini sağladığı üvey çocuğu bulunan memura, çocuk için aile yardımı veriliyor.

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

Devlet memurlarına bazı yasal düzenlemelerle tanınmış olan sosyal hak ve yardımlardan bazıları şöyle: Memurlara her ay aylıklarıyla birlikte aile yardımı ödeneği veriliyor. Her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eşinden dolayı, memura aile yardımı ödeniyor. Çocuğu olan, evlat edinen veya geçimini sağladığı üvey çocuğu bulunan memura, çocuk için aile yardımı veriliyor. Çocuğun evlenmesi, erkek çocuğun 25 yaşını doldurması, çocuğun kendi hesabına ticaret yapmaya veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlaması, çocuğun ölmesi gibi hallerde ise söz konusu yardım kesiliyor.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Medeni durumuna göre yıl sonuna kadar asgari geçim indirimi tutarı da şöyle olacak: Bekâr (191.85 lira), evli eşi çalışmayan (230.22), evli eşi çalışmayan 1 çocuklu (259 lira), evli eşi çalışmayan 2 çocuklu (287.78 lira), evli eşi çalışmayan 3 çocuklu (326.15 lira), evli eşi çalışmayan 4 çocuklu (326.15 lira), evli eşi çalışmayan 5 çocuklu (326.15 lira), evli eşi çalışan (191.85 lira) evli eşi çalışan 1 çocuklu (220.63 lira), evli eşi çalışan 2 çocuklu (249.41 lira), evli eşi çalışan 3 çocuklu (287.78 lira), evli eşi çalışan 4 çocuklu (306.96 lira), evli eşi çalışan 5 çocuklu (326.15 lira).

MEMURUN SOSYAL HAKLARI DA ARTIYOR

Memurların aile yardımı da ocakta maaş katsayılarındaki yükselişle bir kez daha artacak. Katsayıdaki artış yüzde 7.46'ya ulaşırsa halen 295.47 lira olan eş yardımı 0-6 yaş için 69.22 liradan 74.38 liraya, 6 yaş üstü için 34.61'den 37.19 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası çocuğu 2 çocuğu olan memur aylık 433 lira alabiliyorken bu tutar 463 liraya çıkacak.

