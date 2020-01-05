Memur zammı ne kadar oldu? 2020 memur emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı?

Memur zammının ne kadar olduğu, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Memur maaşlarına her yıl enflasyon rakamlarına göre zam yapılıyor. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında, memurlara da yüzde 6 oranında zam yapılmıştı. 2020’de enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

Buna göre, bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiş, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü.

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.

AİLE YARDIMI DA YÜKSELİYOR

Memur emeklileriyle birlikte görevdeki memurlar da ocak ayında yüzde 5.5 oranında zam alacak. Memurlar maaşlarını ayın 15’inden 15’ine aldıkları için 15 Ocak tarihinde yüzde 4 zamlanmış maaşları memurların hesaplarına yatacak. Memurların elde ettiği yüzde 1.5’lik enflasyon farkı ise daha sonra maaşlara yansıtılacak. Şu an itibarıyla en düşük memur maaşı 3.676 TL. Ocak ayı zammıyla birlikte en düşük memur maaşı 3.878 TL’ye yükselecek.