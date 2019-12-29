Memur zammı ne kadar olacak? 2020 Memur maaşları ocak zammı için geri sayım

Memur maaşlarının ne kadar olacağı araştırılıyor. 2020 memur zammı için geri sayım başladı. Her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlara yapılacak olan zam oranı belli oluyor. Temmuz-aralık dönemi enflasyon oranının yüzde 5’i aşması halinde ilave enflasyon farkı da memur ve memur emeklilerinin maaşlarına dahil olacak. Akşam gazetesi yazarlarından Okan Güray Bülbül’ün konu ile ilgili açıklaması haberimizde sizlerle.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Aksam.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Dr. Okan Güray Bülbül, “Enflasyon bu şekilde gerçekleşirse en düşük memur maaşı 3.676 TL’ye yükselecek.” ifadelerini kullandı.

Memur ve memur emeklilerin zam oranlarının toplu görüşmelerle belirlendiğine dikkat çeken Okan Güray Bülbül, “Enflasyon bu şekilde gerçekleşirse en düşük memur maaşı 3.676 TL’ye yükselecek. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 zammı toplu sözleşme uyarınca alacaklar.” dedi.

“ZAM ORANI YÜZDE 5 OLARAK GERÇEKLEŞECEK”

Memur maaşlarına enflasyon farkının da ekleneceğini sözlerine ekleyen Bülbül, şöyle devam etti:

“Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranının yüzde 5’i aşması halinde ilave enflasyon farkı da memur ve memur emeklilerinin maaşlarına eklenecek. Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranı yüzde 6 olarak gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin yüzde 1 enflasyon farkı alması da söz konusu olacak. Dolayısıyla memur ve memur emeklileri yüzde 4 zamma ilave olarak yüzde 1 oranında enflasyon farkı da alacaklar ve zam oranı yüzde 5 olarak gerçekleşecek. “

TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memurlara da yüzde 6 oranında zam gerçekleştirildi.