Memur zammı 2020 ne kadar olacak? Memur maaş zammı belli oldu mu?

Memur maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Memur zammı 2020 ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emekli heyecanla ocak zammını bekliyorlar. Ocak ayında açıklanacak olan aralık enflasyon rakamlarının ardından yapılacak zam oranı belli olacak. Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranının yüzde 5’i aşması halinde ilave enflasyon farkı da memur ve memur emeklilerinin maaşlarına eklenecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan Dr. Okan Güray Bülbül, “Enflasyon bu şekilde gerçekleşirse en düşük memur maaşı 3.676 TL’ye yükselecek.” ifadelerini kullandı.

Memur ve memur emeklilerin zam oranlarının toplu görüşmelerle belirlendiğine dikkat çeken Okan Güray Bülbül, “Enflasyon bu şekilde gerçekleşirse en düşük memur maaşı 3.676 TL’ye yükselecek. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 4 zammı toplu sözleşme uyarınca alacaklar.” dedi.

“ZAM ORANI YÜZDE 5 OLARAK GERÇEKLEŞECEK”

Memur maaşlarına enflasyon farkının da ekleneceğini sözlerine ekleyen Bülbül, şöyle devam etti:

“Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranının yüzde 5’i aşması halinde ilave enflasyon farkı da memur ve memur emeklilerinin maaşlarına eklenecek. Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranı yüzde 6 olarak gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin yüzde 1 enflasyon farkı alması da söz konusu olacak. Dolayısıyla memur ve memur emeklileri yüzde 4 zamma ilave olarak yüzde 1 oranında enflasyon farkı da alacaklar ve zam oranı yüzde 5 olarak gerçekleşecek. “

TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirildi.