Memur zammı 2019 ne kadar olacak? Memur maaşı temmuz enflasyon zammı belli oldu mu?

Memur maaşı temmuz zammı için geri sayım başladı. Memur zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ve memurların zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak. Bu zam oranı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Son yapılan zamda enflasyon yüzde 20,30 olmuş, memur ve emekli yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10.7 maaş zammı almıştı. Şimdi gözler temmuz zammında.

MEMUR ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ve memurların zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak.

TEMMUZ AYI MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 6.7, memur emeklilerinde ise yüzde 7.7 olarak gerçekleşebilecek.

EMEKLİLERE ZAM MÜJDESİ!

Emeklilerin maaşına temmuz artışı adım adım yaklaşırken, enflasyon tahminleri memur emeklilerinin çifte zam alabileceğini ortaya koyuyor. Maaşlarda toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 zam yapılacak, ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4’ü aşarsa fark da verilecek.

ORAN YÜKSELECEK

Merkez Bankası’nın mayıs ayı beklenti anketinde ekonomistler, ocak-haziran enflasyonunun yüzde 6.7 olarak gerçekleşebileceği tahminini yaptı.

Bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklileri yüzde 2.7 enflasyon farkı alacak.

Böylece memur emeklilerinin yüzde 5’lik temmuz zammı yüzde 7.7’ye ulaşacak.

FARK YATIRILACAK

Memur emeklilerinde halen en düşük aylık 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Eğer temmuz zammı yüzde 7.7 olarak gerçekleşirse, bu aylık 183,23 lira artışla 2 bin 562 lira 82 kuruşa yükselecek.

Memur emeklileri kesin zam oranını 3 Temmuz’da öğrenecek. Maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında alan memur emeklilerinın, zam farkı temmuz ayı içinde hesaplara yatırılacak.

Taban maaş kaç lira olacak?

Mevcut: 2.379,59 TL

Yüzde 7.7 zamlı: 2.562,82 TL

Fark: 183,23 TL

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,95 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %4,09, ulaştırmada %2,18, eğlence ve kültürde %1,86 ve lokanta ve otellerde %1,61 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,58 ile ev eşyası oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %1,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en fazla artış %28,44 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %26,75, ev eşyası %24,54, eğlence ve kültür %20,06 ve lokanta ve oteller %19,77 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %1,57 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,79 artış gerçekleşti.

Mayıs 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

EMEKLİYE VE MEMURA OCAK ZAMMI NE KADAR YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

SGK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 maaş zammı alacak.

Memur ve emekli yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10.7 maaş zammı alacak.

En düşük memur maaşı 3 bin 468 lira*

Memur (Lisans - 9/1) 3 bin 749 lira

Öğretmen (1/4) 4 bin 701 lira

Polis (8/1) 5 bin 339 lira

Mühendis (1/4) 6 bin 236 lira

Müsteşar (1/4) 13 bin 258 lira

*Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.