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03 Ocak 2021 Pazar 23:58 | Son Güncelleme:

Memur ve emeklinin gözü enflasyonda

Memur ve emeklinin gözü enflasyonda

Bugün açıklanacak aralık rakamı sabit kalırsa memur yüzde 3.03 zam alacak.

Memur ve emekliler bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan memurlar, ortaya çıkacak enflasyon farkı kadar zam alacak. 5 ayda enflasyon 7.03 olmuştu. Şayet enflasyon aralıkta sabit kalırsa memur yüzde 3.03 zam alacak. Memura toplu sözleşme gereği ayrıca yüzde 3 zam da verilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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