Memur ve emeklinin gözü enflasyonda

Memur ve emekliler bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan memurlar, ortaya çıkacak enflasyon farkı kadar zam alacak. 5 ayda enflasyon 7.03 olmuştu. Şayet enflasyon aralıkta sabit kalırsa memur yüzde 3.03 zam alacak. Memura toplu sözleşme gereği ayrıca yüzde 3 zam da verilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.