Temmuz emekli maaşı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacaklar. Haziran ayı enflasyon oranlarının belirlenmesinin ardından emeklilere yapılacak olan zam miktarı da belli olacak. Memur Temmuz 2020 maaş zammı ne kadar olacak? SSK-Bağkur emekli Temmuz zam oranı belli oldu mu? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu.

MEMUR TEMMUZ 2020 MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?



2020 yılının ilk 5 ayına ait enflasyon oranları daha önce açıklanmıştı. Açıklanan ilk 5 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 4,56 artmış durumda. Temmuz zammı için ise Haziran ayına ait enflasyon oranlarının belirlenmesi bekleniyor. Haziran enflasyon oranı 3 Temmuz'da açıklanacak.

Memurlar ise bu yılın ilk altı ayı için yüzde 4 zam almıştı. ikinci altı ayı için de yüzde 4 zam alacak.

Mevcut durumda memurlar için yüzde 0,56 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Memurların alacağı enflasyon farkı ise Haziran enflasyonu ile beraber netleşmiş olacak.

Memurlar ve emekliler için Temmuz maaş zammı, Haziran ayı enflasyonunun açıklandığı 3 Temmuz tarihinden itibaren belli olmuş olacak.