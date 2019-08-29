Memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni memur maaşları..

Memur maaşları ne kadar olacak? sorusu milyonlarca emekli memur ve memurlar tarafından sorgulanıyordu. Gözler Hakem Kurulu'nun duyuracağı emekli memur zam açıklamasındaydı. Memur ve memur emeklisi zam oranı açıklandı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı. Memur zammı ne kadar oldu, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? diye araştıranlar için yeni memur maaşları haberimizde sizlerle..

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Hakem Kurulu, hükümetin memura en son teklif ettiği 2020’de %4+4, 2021’de %3+3 zammı nihai olarak kabul etti. Ocakta en düşük memur maaşı 3.823 TL’ye, memur emeklisi maaşı da 2.623 TL’ye yükselecek.

Memur ve emeklisinin merakla beklediği zam oranı açıklandı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşlarıyla memur emeklisi aylıklarına 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021’nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı. Böylece zam oranları, hükümetin son teklifiyle aynı kalmış oldu. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memurla 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5’inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı. Bu yıl toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, devreye hakem kurulu girmişti.

3’TE 2’SİNDE OYBİRLİĞİ

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, toplu sözleşmeye ilişkin, “Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi. Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy birliğiyle, kalan kısmı ise genelde sendikalarımızın taleplerinin daha yüksek olması dolayısıyla oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu” değerlendirmesini yaptı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu an için en düşük memur emeklisi maaşı 2.522 TL seviyesinde. Yüzde 4’lük ocak zammı sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.623 TL’ye yükselecek. Şu an itibarıyla en düşük memur maaşı da 3.676 TL. 2020 yılının ocak ayında yapılacak zamla birlikte en düşük memur maaşı da 3.823 TL’ye yükselecek. Böylece 147 TL zamlanmış olacak. Ayrıca görevdeki memurlara ve emeklilere enflasyon oranının, belirlenen oranın üzerinde olması halinde enflasyon farkı da ödenecek.

MEMUR-SEN TOPLANTI YAPACAK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşmenin sürecinde eşitlik, sonucunda da adalet olmadığına dikkat çekerek, zammı bugün yapacakları toplantıyla değerlendireceklerini söyledi. Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.