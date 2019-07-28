Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memur emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Memur ve memur emekli maaşı ödemeleri ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Ramazan Bayramının ardından sıra Kurban Bayramına geldi. Kurban Bayramı ağustos ayında idrak edilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz bayram memur emeklilerinin maaşlarının erken yatırılacağı müjdesini vermişti. Gözler yeni açıklamaya çevrildi.

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Memur maaşları her ayın 15'inde yatırılıyor. Kurban Bayramının 11 Ağustos’ta başlaması vatandaşların akıllarında soru işareti oluşturdu. Maaşların 8-9 Ağustos’ta yatırılıp yatırılmayacağı ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Memur maaşları her ayın 15'i olduğunda ilgili kişilerin banka hesaplarına yatırılır. Ancak maaşların yatırılması hususuyla alakalı her ay için belirli bir saatten bahsetmek mümkün değildir. Fakat genel olarak maaşların gece yarısı yatırıldığı görülür. Saat 02:00 ila 02:00 arasında yatırılan maaşlar önceden yalnızca kamu bankalarına yatırılıyordu. Ancak günümüzde maaş hesabı özel bir bankada olabiliyor.

Memur maaşların her ayın 15'inde tanımlı banka hesabınıza yatırılır. Ancak bu hususta net bir saat bulunmamaktadır. Fakat maaşların genel olarak 00:00 ile 02:00 aralığında yatırıldığını görüyoruz.