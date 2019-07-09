Memur maaş zammı ne kadar? Memur maaş hesaplama nasıl yapılır?

Memur maaşı hesaplama ekranı yoğun ilgi görüyor. Memur maaş zammı ne kadar? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. 9 Temmuz tarihinde toplu iş sözleşmesi görüşmesinin ardından son dakika açıklaması yapıldı. Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi.

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞMESİ ZAMMI NE KADAR?

Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi.

TEMMUZ ENFLASYON ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirilecek.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,95 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,99 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,99'dan fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ALINACAK?

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz’da alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018’nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10,19 gerçekleşmiş ve söz konusu dönem için yüzde 6,73 enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Böylece memurlar, ocak ayında toplamda yüzde 10,73 zam almıştı.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.