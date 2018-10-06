Memur enflasyon maaş zam oranı enflasyon rakamları SGK BAĞKUR emekli maaşı zammı nedir

Temmuz ayında memur ve emekli memur aylıkları yüzde 8.67, BAĞ-KUR ve SSK emekli aylıkları yüzde 9.17 oranında artırılmıştı. Gelecek yıl ocak ayında memur ve emekli memur aylıklarına toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yüzde 4 oranında artış yapılacak. Buna ilave olarak, bu yılın ikinci yarısında yüzde 3.5’i aşan enflasyon farkı ödenecek. Üç aylık dönemde memurlar için yüzde 5.84 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı. Dolayısıyla, memur ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 9.84 oranında artış yapılacak. Enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Bugün itibarıyla en düşük memur emeklisi 2.150 TL maaş alıyor. Ocak ayında bu tutar 2.389 TL’ye yükselecek. Dolayısıyla en düşük memur emeklisi 239 TL zam alacak. Zam miktarı 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek. Maaşı yüksek olan memur emeklisinin zammı da yüksek olacak. Aktif memurlar için ise en düşük maaş 3.133 TL’den 3.482 TL’ye yükselecek. Dolayısıyla en düşük memur maaşı 349 TL zamlanmış olacak. Bu hesaplamaya göre, görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL’ye kadar çıkacak Detaylar aksam.com.tr'de



MEMUR AYLIKLARI EN AZ YÜZDE 9.84, SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI YÜZDE 9.34 ARTACAK

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, altı ayda bir enflasyon farkı kadar artış yapılıyor. Temmuz ayında, yılın ikinci yarısı için yüzde 9.17 oranında artış yapılmıştı. Üç aylık dönemde ise TÜFE yüzde 9.34 oranında arttı. Önümüzdeki üç ayda enflasyon düşmezse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına en az yüzde 9.34 oranında artış yapılacak.

EN DÜŞÜK AYLIK NE OLACAK?

Yapılacak bu artışlarla ocak ayında en düşük maaş ve aylıklar şöyle olacak:

Memur maaşı: 3 bin 441 lira,

Emekli memur aylığı: 2 bin 360 lira

SSK emekli aylığı: Bin 874 lira

BAĞ-KUR emekli aylığı: Bin 677 lira

BAĞ-KUR emekli aylığı: Bin 273 lira

ORAN 3 OCAK’TA NETLEŞECEK

Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan yılsonu enflasyon hedefi yalnızca bir tahmin. Dolayısıyla enflasyon oranı daha yüksek veya daha düşük oranda gerçekleşebilir. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Ocak 2019’da TÜİK tarafından açıklanacak orana göre kesinleşecek. Dolayısıyla bugünden yapılacak emekli maaş zammı hesapları, Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan hedefe göre yapılıyor. 3 Ocak ta kesin rakam açıklanınca zamlar bu oran üzerinden gerçekleştirilecek.

EMEKLİNİN OCAK AYI ZAM MİKTARI 1354 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Bugün itibarıyla en düşük memur emeklisi 2.150 TL maaş alıyor. Ocak ayında bu tutar 2.389 TL’ye yükselecek. Dolayısıyla en düşük memur emeklisi 239 TL zam alacak. Zam miktarı 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek. Maaşı yüksek olan memur emeklisinin zammı da yüksek olacak. Aktif memurlar için ise en düşük maaş 3.133 TL’den 3.482 TL’ye yükselecek. Dolayısıyla en düşük memur maaşı 349 TL zamlanmış olacak. Bu hesaplamaya göre, görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL’ye kadar çıkacak

TOPLAM ZAM %11.15’İ BULACAK

Yeni Ekonomi Programı’ndaki enflasyon hedefi gerçekleşir ve bu kapsamda yıllık enflasyon yüzde 20.8 olursa altı aylık enflasyon oranı da yüzde 10.65 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri yüzde 4 zamma ilave yüzde 7.15 zam alacak. Dolayısıyla maaşları yüzde 11.15 zamlanacak. Aktif görevdeki memurlar ve memur emeklileri ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zammı temmuzda aldı. Maaşlarına temmuzda yüzde 8.65 zam yapıldı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.149 TL’ye, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133 TL’ye yükselmişti.

ORAN 3 OCAK’TA NETLEŞECEK

Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan yılsonu enflasyon hedefi yalnızca bir tahmin. Dolayısıyla enflasyon oranı daha yüksek veya daha düşük oranda gerçekleşebilir. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Ocak 2019’da TÜİK tarafından açıklanacak orana göre kesinleşecek. Dolayısıyla bugünden yapılacak emekli maaş zammı hesapları, Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan hedefe göre yapılıyor. 3 Ocak ta kesin rakam açıklanınca zamlar bu oran üzerinden gerçekleştirilecek.