Memur emekli 2021 maaş zammı ne kadar? SSK Bağkur emekli maaşı enflasyon farkı yüzde kaç?

Memur maaşları ile birlikte SSK, Bağkur emekli maaşlarına yapılacak zammın oranı enflasyon rakamların açıklanması ile birlikte belli olacak. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına 2021 yılın ilk yarısında yapılacak zam için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Enflasyon oranların açıklanmasıyla birlikte 12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de Ocak ayı maaşları zamlı ödenmiş olacak.



Memur ve emeklilerin gözü 2020 yılının aralık ayı enflasyon oranında. Aralık enflasyonu Pazartesi günü açıklanacak. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazanacak. Ocakta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek.

MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bu sorunun yanıtı için gözler 4 Ocak'a çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının Aralık ayı enflasyonunu Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

5 AYLIK ENFLASYIN YÜZDE 7,02

Maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi, geçen yılın Kasım ayında yüzde 2,3 yükseldi. 2020'nin Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 7,02 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 3 zam olacak. Ayrıca 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

EMEKLİLERİN GÖZÜ 4 OCAK'TA

12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de Ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da 4 Ocak'ta netlik kazanacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ – Kur emeklilerinin aylıklarının ise doğrudan altı aylık enflasyona göre zamlandığını belirten Bülbül, “Haziran – Kasım dönemi enflasyon oranı yüzde 7 olarak gerçekleşince SSK ve Bağ – Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 7’yi bulması söz konusu oldu. Aralık ayı enflasyonuna göre SSK ve Bağ – Kur emeklilerinin de zam oranı netleşecek. Aralık ayında gerçekleşecek enflasyon oranı yüzde 2 ila 3 arasında olursa zam oranı yüzde 10’u bulabilir.”



Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ – Kur emeklilerinin zamları sonrası en düşük emekli aylıkları tablodaki gibi gerçekleşebilir.