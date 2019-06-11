İŞKUR kamu memur alımı iş ilanları haberimizde! Memur alımı başvuruları nasıl yapılır?

Kamu memur alımları yüzleri güldürmeye devam ediyor. Vatandaşlar memur alımı iş ilanlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Birçok kurum İŞKUR üzerinden yeni ilanlarını yayınlıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, taşra birimlerinde görevlendirilmek Üzere 57 KOBİ uzman yardımcısı alımı yapıyor. Adaylar başvurularını 29.05.2019 tarihinde saat 09:00’dan 13.06.2019 günü saat 17:00’ye kadar www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak duyuruda belirtilen link üzerinden E-Devlet şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler. Hakimler ve Savcılar Kurulu sözleşmeli büro personeli alacağını duyurdu.

İŞKUR MEMUR ALIMI İŞ İLANLARI

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALINACAK

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere Hakimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda adedi ve unvanı belirtilen boş pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucuna göre toplam 25 sözleşmeli büro personeli alımı yapılacaktır.

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan "2019 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş Sınavı İş Talep Formu" temin edilerek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte aşağıda adresi belirtilen Hakimler ve Savcılar Kuruluna şahsen veya buraya gönderilmek üzere Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına müracaat etmeleri gerekmektedir. (Adres: Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 36 Yenimahalle / ANKARA)

Başvurular 10/06/2019 tarihinde başlayıp, 14/06/2019 tarihi mesai bitimi (saat:17:30'da) itibarıyla sona erecektir.

SGK’DAN PERSONEL ALIMI MÜJDESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda , denetmen yardımcılığı kadrosunda istihdam etmek üzere 400 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

Başvurular 10 Haziran tarihinde başlayacak. Adaylar işlemlerini 17 Haziran tarihinde mesai bitimine kadar yapabilecekler. Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup “Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.

Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

KOSGEB KOBİ UZMANI ALIMI YAPACAK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 57 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacaktır.

Ön başvuru nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını 29.05.2019 tarihinde saat 09:00’dan 13.06.2019 günü saat 17:00’ye kadar www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak duyuruda belirtilen link üzerinden E-Devlet şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaktır. Adayların E-Devlet üzerinden giriş yapabilmeleri için elektronik posta adresi ve cep telefonu doğrulanmış olmalıdır.

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.

Başvurular TC Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik, iletişim ve adres bilgileri, turkiye.gov.tr (E-Devlet) sisteminden alınacaktır.

Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda kosgeb.gov.tr üzerinden yapılacaktır.