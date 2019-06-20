Memur alımı 2019 iş ilanları haberimizde! İşte İŞKUR KPSS şartlı şartsız memur alımları

Memur alımı iş ilanları 2019 yılında araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR memur alımı iş ilanları araştırılıyor. Birçok kamu kurumu alım ilanlarını İŞKUR’un internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Danıştay Başkanlığında çeşitli birimlerde görev yapacak 28 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Personel alımı için başvurular 25 Haziran 2019 Salı günü saat 09.00'da başlayacak 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Ayrıca başvurular mesai saatleri içerisinde yapılabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na, denetmen yardımcılığı kadrosunda istihdam etmek üzere 400 adet kamu personeli alımı yapılacak.

DANIŞTAY PERSONEL ALIMI YAPACAK! BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Danıştay Başkanlığında çeşitli birimlerde görev yapacak 28 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere 2018 KPSS (B) Grubu puanı ile kurum tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre sözleşmeli personel pozisyonunda 19 hizmetli, 2 sağlık teknisyen yardımcısı 3 aşçı, 2 garson ve 2 bulaşıkçı alınacak.

Personel alımı için başvurular 25 Haziran 2019 Salı günü saat 09.00'da başlayacak 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Ayrıca başvurular mesai saatleri içerisinde yapılabilecek.

Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi "www.danistay.gov.tr"den temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak "Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 149 Çankaya/Ankara" adresine başvurabilecek.

Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

Öte yandan ilanda, adaylarda aranan şartlar da yer alıyor.

SGK’DAN PERSONEL ALIMI MÜJDESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda , denetmen yardımcılığı kadrosunda istihdam etmek üzere 400 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

Başvurular 10 Haziran tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 17 Haziran tarihinde mesai bitimine kadar yapıldı. Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirildi. Adaylar T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup “Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamladılar.

Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALINACAK

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere Hakimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda adedi ve unvanı belirtilen boş pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucuna göre toplam 25 sözleşmeli büro personeli alımı yapılacaktır.

Başvurular 10/06/2019 tarihinde başlayıp, 14/06/2019 tarihi mesai bitimi (saat:17:30'da) itibarıyla sona erdi.

Sözleşmeli Büro Personeli alımı Uygulama Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 125 aday arasına girenler Uygulama Sınavına(Klavye Sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Uygulama Sınavı 29/06/2019 Cumartesi günü saat 09:00'da Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Uygulama sınavında başarılı olanlar için 03-04-05 Temmuz 2019 tarihlerinde saat 09:00'dan itibaren Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.