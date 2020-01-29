Memleketini marka yaptı, AB'li devlere rakip oldu

Türkiye’de 37.7 milyar TL büyüklüğe sahip kozmetik pazarının büyük bir bölümü ithal ürünlerden oluşuyor. Fransız, Alman ve Amerikan markalarının hakim olduğu pazarda yerli bir markayla var olmak isteyen Sinoplu Yasin Çörekçi, 2008 yılında doğum yeri olan Sinop’un isminden esinlenerek Sinoz markasını kurdu. Nemlendirici, bakım maskesi, losyon, temizleme jelinin de aralarında olduğu 65 çeşit dermokozmetik ürün geliştiren firma, e-ticaret kanalları üzerinden yaptığı satışla kısa sürede 60 milyon TL ciroya ulaştı. 2020’de 120 milyon TL ciro hedefleyen firma, bunun yüzde 20’sini ihracattan elde etme planları yapıyor.

HOLLANDA’DA BİR ŞİRKET KURDU

Başarısının sırrını üst segment ürünler üretip, ithal muadillerinden uygun fiyata satmaya bağlayan Sinoz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, “Bu stratejimizle Avrupalı markalarla rekabet eder hale geldik. Bugün Sinoz’u iç piyasada bilmeyen yok. 2016’da Amsterdam’da bir şirket kurup Avrupa’ya da açıldık. Böylece Hollanda, Almanya ve Belçika’da epey bir bilinirliğe ulaştık” dedi. Yakında İstanbul’da ve Avrupa’da birkaç deneyim mağazası açıp tüketiciyle yüz yüze buluşacaklarını anlatan Çörekçi, geleceğe dair asıl hedeflerinin ise MENA Bölgesi ve Avrupa’da bilinen bir Türk markası haline gelmek olduğunu söylüyor.

37.7 MİLYARLIK BÜYÜKLÜĞE SAHİP PAZAR

Dünya kozmetik pazarının büyüklüğü 2019’da 600 milyar dolara ulaştı. Türkiye’de her yıl ortalama yüzde 10 büyüyen kozmetik sektörü 2019 yılında yüzde 30,7 büyüyerek 37.7 milyar TL’lik hacme ulaştı. Türkiye’nin kozmetik ürünleri ithalatı, 2018’in ilk 9 ayında 719 milyon doları buldu. Son yapılan araştırmalara göre Türkiye’de kozmetiğe aylık ortalama 40 dolar bütçe ayrılıyor. Yasin Çörekçi, son yıllarda kozmetik sektöründe yer alan yerli marka sayısında ciddi artış olduğuna dikkat çekti.

İÇİLEBİLİR KOLOJEN ÜRETECEK

100 kişilik çalışanıyla fason kozmetik ürettirip, e-ticaret üzerinden satışa sunan firma, 2020 yılında 65 farklı çeşitte aylık 300 bin adet üretime ulaştı. Pazardan gelen talepleri okuyarak yeni inovatif ürünler geliştirdiklerini anlatan Çörekçi şunları kaydetti: “İçilebilir kolojen üretiyoruz. Bir ay içinde piyasada olacak. Günde bir adet shut gibi içilebilecek. C vitamini serisi ve BB krem gibi 7-8 yeni ürün çeşidimiz daha bu yıl içerisinde piyasada olacak. Bu yıl hedefimiz 65 olan ürün çeşidimizi 150’ye çıkarmak.”