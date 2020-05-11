MEB yer değiştirme takvimi 2020! MEB yer değiştirme atama başvuruları ne zaman?

MEB yer değiştirme atama başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı binlerce çalışan tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bölge hizmetine bağlı yer değiştirme başvuruları bugün başladı. Yerinde kalmak ve yer değiştirmek isteyenlerin bu isteklerine ilişkin dilekçelerini Bakanlığa göndemeleri gerekiyor.

MEB YER DEĞİŞTİRME ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB yer değiştirme atama başvuruları bugün başladı. Başvurular (dilekçe gönderimi) 15 Mayıs saat: 17.00'ye kadar yapılabilecek. Bölge hizmeti süresini tamamlayanlardan;

1. 2020 yılı atama döneminde 4 ve 5'inci hizmet bölgelerinde 2 yıllık bölge hizmeti süresini tamamlayarak Yönetmeliğin 29'uncu maddesinin beşinci fıkrası hükmü gereğince yerinde kalmak isteyenlerin başvurularının,

2. Daha önceki atama dönemlerinde 4'üncü veya 5'inci hizmet bölgelerinde 2 yıllık bölge hizmet süresini tamamlayarak yerinde kalanlardan,

a) 31.05.2020 tarihi itibarıyla 4'üncü veya 5'inci hizmet bölgelerinde bölge hizmeti süresi 4 yıldan az olanlardan 1 yıl daha yerinde kalmak isteyenlerin dilekçelerinin,

b) 2020 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı olarak yer değiştirmek isteyenlerin, bu isteklerine ilişkin dilekçelerinin,

3. Mazerete bağlı başvuruların,

4. 2017 ve 2018 atama dönemlerinde mazerete bağlı aynı hizmet bölgesine dâhil yere atananların mazeretlerinin devam ettiğine dair belgelerinin, bu süre içerisinde Bakanlığa gönderilmesi gerekiyor.

MEB YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2020

Dilekçelerin bakanlığa gönderilmesi 11/05/2020-15/05/2020 (Saat: 17.00'ye kadar)

Tercih başvurularının yapılması ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü onay süreci 15/06/2020-19/06/2020

(Saat: 17.00'ye kadar)

Atamaların yapılması ve sonuçların ilan edilmesi 26/06/2020