MEB teknoloji devleriyle anlaştı: Öğretmenlere yapay zeka ve kodlama eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 21. yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırma amacı doğrultusunda öğretmenlere yönelik mesleki eğitimde dijital dönüşüm atağı gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Bakanlık bu kapsamda, aralarında Google, Cisco, Microsoft, Autodesk gibi uluslararası şirketlerle teknoloji üreten nesiller yetiştirmek için bir dizi işbirliği anlaşması yaptı.

ONLINE VE YÜZ YÜZE

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Google, Microsoft, Cisco, Autodesk ile öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programı hazırlandığını, Oracle ile işbirliği hazırlık sürecinin sürdüğünü bildiren Boyacı, bu eğitimlerin online ve yüz yüze olmak üzere 30-80 saat arasında değişen programlar olduğunu anlattı. Uluslararası bilişim ve teknoloji şirketleriyle yapılan protokollerle, önce bilişim ve tasarım öğretmenlerine, sonrasında da tüm öğretmenlere yazılım eğitimlerinin verileceğini aktaran Boyacı, bu kapsamda Google ile algoritmik bilgi işlemsel düşünme, otomasyon, robotik, algoritma süreçlerine ilişkin imzalanan protokol kapsamında bu yıl içinde toplam 20 bin öğretmenin bu alanda eğitim alacağını duyurdu.

DÜNYADA BÖYLESİ YOK

Öğretmenlerin bu işbirlikleriyle yazılım, kodlama dili, yenilikçilik, yapay zeka, inovasyon, akıllı cihazlar, ağların yönetimi gibi konularda uluslararası düzeyde geçerliliği olan sertifikalar alacağını belirten Boyacı, “Dünyada öğretmenlere yönelik bunun gibi geniş çaplı eğitim yok” değerlendirmesini yaptı.

Öğrencileri de kapsayacak

Stanford Üniversitesi’yle de bir işbirliği yaptıklarını kaydeden Boyacı, “Mesleki gelişim eğitimleri, bilişim platformlarında öğrenciler tarafından da üretilebilir hale gelecek” dedi.

Microsoft’un programına üç ayda 11 bin katılımcı

Microsoft ile yapılan işbirliğiyle öğretmenlere Java ve C++ programlama dilleriyle nesne tabanlı programlama becerisi kazandırılması üzerine uluslarası akredite bir sertifika programının yürütüldüğünü belirten Boyacı, bu eğitimlere 3 ayda 11 bin öğretmenin katıldığını söyledi. Boyacı, Cisco ile imzalanan protokolle 7 bin öğretmenin Python programlama dili, siber güvenlik ve nesnelerin interneti konularında eğitim aldığını aktaran Boyacı, Oracle ile veri tabanları yönetimi ve Java konularında eğitimler için iş birliği hazırlık sürecinin de sürdüğünü belirtti.

SERTİFİKALAR DÜNYADA DA GEÇERLİ

Boyacı, bilişim, tasarım ve tüm öğretmenler için UNESCO, BM ve Avrupa Birliği Yeterlik Çerçevesi’ne ilişkin çalışmaların da gelecek ay içinde tamamlanacağını bildirdi. Boyacı, şöyle konuştu: “Böylece, 1 milyona yaklaşan öğretmenimiz için 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması doğrultusunda bilişim alanında kariyer çerçevesi oluşturmayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimizin alacakları sertifikalar, uluslararası geçerliliğe sahip olacak.”