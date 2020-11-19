MB kararı sonrası otomobil fiyatlarında düşüş bekleniyor

Merkez Bankası, bugün gerçekleştireceği toplantının ardından faiz kararını açıklayacak. Olası faiz artırımının ardından ise araç fiyatlarında yüzde 10-15 civarında düşüş yaşanabileceği ve yıl sonunda kampanyalı satışların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Dünya'da yer alan habere göre, MB’nin bugün açıklayacağı faiz kararı otomobil fiyatlarının seyrini belirleyecek. MB’nin faiz artıracağı, böylece kurun daha stabil bir seyir izleyeceği öngörülüyor. Buna bağlı olarak önümüzdeki haftalarda sıfır araç fiyatlarında yaklaşık yüzde 10, ikinci elde ise yüzde 15’e yakın düşüş olabileceği ihtimali üzerinden duruluyor.

GÖZLER FİYAT GÜNCELLEMELERİNE ÇEVRİLDİ

Ekim ayında satış rekoru kıran otomotiv sektörü, kasımda frene basmıştı. Döviz kurunda yaşanan dalgalı seyir, otomotiv bayilerinde trafiğin azalmasına neden oldu. Kasımın ilk haftasında kurların hızlı yükselişi ve yüzde 7’ye varan zamlar nedeniyle tüketici araç alımını öteledi.

Geçen hafta ise kurda yaşanan düşüşe rağmen satışlar hareketlenmedi. Çünkü bu sefer de araç alacaklar fiyatların düşeceği öngörüsü ile yine beklemede kaldı.

Tüketici tarafında tüm gözler markaların yapacağı fiyat güncellemelerine çevrildi.

Sektör temsilcileri MB’nin faiz artıracağını, çünkü piyasaya müdahalenin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Dolar kurunun 7.50 seviyelerinde stabil hale gelmesi durumunda markaların önünü görebileceği ve daha rahat adım atabileceği ifade ediliyor.

"STOK DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK"

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Fiyat konusu tamamen markaların stok durumuna bağlı. Yani hangi kur seviyesinden kaç adet ithal ettikleri bu noktada önemli olacak. Ve tabii ki, geçmişte ne kadar zam yaptıkları ve hangi kur seviyesine göre fiyat ayarlayabildikleri de etkili bir unsur olacak." şeklinde konuştu.

"SON İKİ AYDA FİYATLAR DÜŞECEK"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yılın son iki ayında fiyat düşüşlerinin yaşanacağına ilşkin tahminlerini şu sözlerle dile getirdi:

“2020 yılı içerisinde döviz kurları sürekli yukarı yönde ve sert çıkışlar göstererek ilerledi. Özellikle hızlı kur artışlarının yaşandığı dönemlerde artış oranları aynı oranda araç fiyatlarına yansıtılamadı. Ancak son zamanlarda yaşanan düşüş markalar tarafından fiyatlara yansıtılmaya başladı. Ayrıca, kısa vadeli kurdan kaynaklı marjın yılın sonuna planlanan satış kampanyalarına kaynak olabileceğine inanıyorum. Yılın son iki ayında hem düşük faizli satış kampanyaları hem de fiyat düşüşleri görebileceğiz.”

"KURDAKİ DÜŞÜŞ FİYATA YANSITILMAK ZORUNDA"

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el araç fiyatlarında da düşüş yaşanacağını belirterek şunları kaydetti:

"Dövizdeki düşüş devam ettikçe markalar fiyatlarını aşağıya doğru güncellemek zorunda. O yüzden diğer markalar da bu hafta ve önümüzdeki günlerde bu aşağıyı yönlü güncellemeyi yapacaklardır. İkinci el bir aracın fiyatının belirlenmesindeki en önemli unsur olan bir aracın sıfır fiyatı olduğu için, bu düşüş ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacak. Bu duruma ek olarak ikinci elde aylardır yaşanan canlılık kasım ayı ile birlikte hız kesmişti. Bunun da etkisiyle ikinci el araç fiyatlarında hemen olmasa da bir ay sonra daha makul fiyatlar göreceğiz."

"İKİNCİ EL FİYAT YÜZDE 15 DÜŞER"

Garenta ve ikinciyeni.com’un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Merkez Bankası’nın 19 Kasım’da açıklayacağı faiz kararının hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarının seyrini belirleyeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Sıfır araç ve ikinci el piyasasında gözler kurun seviyesine odaklanmış durumda. Kur buralarda stabil hale gelirse, o zaman markalar daha rahat adım atabilecek. Markalar liste fiyatını düşürmese de cazip kampanyalarla fiyatları aşağı çekebilirler. Bu durum ikinci el piyasasına da yansır. İkinci el sektöründe de fiyatlar yılsonuna kadar yüzde 15’e kadar düşebilir.”