Mayıs 2020 kira artış oranı belli oldu! Mayıs ayında kira zammı ne kadar yapılacak?

Mayıs ayında kira zammı ne kadar yapılacak? sorusunun yanıtı kira sözleşmesi Mayıs ayında yenilenecek olan tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Mayıs 2020 kira artış oranı belli oldu. Kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı. İşte Mayıs ayı kira zammı hesaplama örneği..

MAYIS 2020 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU!



Mayıs 2020 kira artış oranı TEFE TÜFE verileri TÜİK tarafından açıklandı.

MAYIS AYINDA KİRA ZAMMI NE KADAR YAPILACAK?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 12.66

Zam bedeli: 126 lira

Zamlı kira bedeli: 1.126 lira

NİSAN AYI KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,33 artış gerçekleşti.

Hesaplama Örneği:

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 13.33

Zam bedeli: 133 lira

Zamlı kira bedeli: 1.133 lira

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.