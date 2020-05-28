Maskeye dünyadan talep yağıyor! '120 milyonluk yatırımı üç haftada çıkardım'

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Kamuoyu Uğur Akkuş’u magazin sayfalarında Ebru Şallı’nın iş adamı kocası olarak tanıdı. Lüks yaşantısı, pahalı hediyeleriyle gündeme geliyordu ama gelir kaynağının ne olduğunu pek bilen yoktu. Bu yılın ilk aylarında Akkuş, karşımıza ‘Süper Güç Türkiye’ kitabıyla çıktı. Şimdi ise 28 günde tamamladığı maske fabrikasıyla magazin sayfalarından ekonomiye transfer oldu. Bölgenin en yüksek üretim kapasiteli maske fabrikasını inşa eden Akkuş’a hem hızlı yükseliş hikayesini dinlemek hem de yeni yatırımıyla ilgili ayrıntıları konuşmak için online ortamda buluştuk.

A&S Yatırım Holding’in Kurucusu Uğur Akkuş röportaja üzerinde önlüğü, bonesi, maskesi ve siperliğiyle Hadımköy’de 120 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği fabrikadan bağlandı. 10-15 dakikada bir tesisi gezdiği için maskesini, siperliğini çıkarmadığını söyledi. Neredeyse 1.5 aydır günde 2 saat uyuduklarını ve zoru başardıklarını anlattı.

NETFLIX İZLEYİP KARAR VERDİM

Çok hızlı karar aldınız fabrika konusunda. Başlarda doktorlar bile ‘maske takmayın’ diyordu. Nasıl aldınız bu riski?

Ben Osman Müftüoğlu’na sordum. O, ‘takın’ diyordu. Oturup, Netflix’te pandemi belgeselini izledim, geçmiş pandemilere baktım. Gördüm ki herkeste maske var. Ve pandeminin birinci gününde karar verdim, ‘ben baba mesleğime dönüyorum’ dedim.

Baba mesleği nedir?

O zaman baştan alayım. Babam Mardin’de kumaş toptancılığı yapan bir adam. 1960’ların sonunda Kuveyt’e gidiyor ve orada kumaş alıp satmaya başlıyor. Şirketi büyütüyor. Ama 1990’da Körfez Savaşı’yla birlikte üretim tesisi yanıyor ve Türkiye’ye dönüyor. Ve Bursa’da bir kumaş fabrikası kuruyor. Bu arada da savaş tazminatı için Birleşmiş Milletler’e başvuruda bulunuyor. Ve 10 yıl hukuk savaşı veriyor. Sonunda Türkiye tarihinde ilk kez bir Türk işadamı BM’den savaş tazminatı kazandı. Ve biz yüklü bir savaş tazminatı aldık.

Sizi de pek tanımıyoruz. Ne zaman kurdunuz A&S Yatırım Holding’i, neler yapıyor şirket?

Benim çocukluğum da Kapalıçarşı’da mal satarak geçti. Tam bir satışçıydım. Hayatta en nefret ettiğim şey fabrikaydı. Fabrikaya gitmek yerine dükkanlarda satış yapıyordum. İlk şirketimi 21 yaşında daha Bilkent’te öğrenciyken kurdum. Babamın tekstil çevresine Almanya’dan makine ithal ediyordum. Okulu bıraktım, Almanya’da bir okula kayıt yaptırdım. Ticaret ağır bastı, ona da devam edemedim. O işte çok ciddi paralar kazandım. Sonra o şirketi sattım. Amerika’ya gittim. Orada yatırımcılık işini keşfettim. Baktım ki yatırımcıların parası aslında Araplardan geliyor. Paranın kaynağına Arabistan’a gitmeye karar verdim. Ve dedim ki ‘ben Türkiye’ye para ithal edeceğim’. O günden bu yana 13 yıldır A&S Yatırım Holding Türkiye’de yatırım işi yapan bir şirket.

Ve ilk kez üretime girdiniz. Peki talep nasıl, yatırımı ne zaman çıkarırsınız?

Ben Kapalıçarşı’da al-sat’ı gördüm. ‘Asla üretimde olmam’ diyordum. Ama şimdi bu işten çok heyecan duyuyorum. Günde 12.5 milyon maske basıyoruz ve talebe yetişemiyoruz. Dünyanın her yerinden talep var. En düşük talep 100 milyon adet. NATO’nun tedarikçileri dahi bizim kapımızda. Büyük bir mucize oldu. Ve ben 3 haftada koyduğum parayı çıkardım.

Uğur Akkuş, “Eşimin şirketi de holding bünyesinde. ‘Ebru’ Türkiye’nin ilk kadın spor markası olarak satış rekorları kırıyor” dedi.

‘KESİN MAFYA’ DİYE DÜŞÜNÜYORLARDI



Neler yaptı A&S Yatırım Holding bugüne kadar?

2007-2008 yıllarında Türkiye’de her yer inşaattı. Araplar da inşaat işine girmek istiyorlardı. O yıllarda Türkiye’deki bir çok inşaat projesini Arapların parasıyla biz fonladık. Cevahir AVM’yi Arapların satın almasını sağladım. 970 milyon dolar civarında bir işti. Enerji ve medya yatırımlarımız oldu. Benim yaşım daha 28’di ve plazaları Ferrarileri, tekneleri görenler benim için ‘kesin mafyadır’ diye düşünüyorlardı. Herkes ‘sen ne iş yapıyorsun’ diye soruyordu. Biraz konuştuktan sonra fikirleri değişiyordu.

‘SAVAŞTA ALIR BARIŞTA SATARIZ’ ŞİMDİ KORONA SAVAŞI VAR



Şimdi herkes maske işine girmek isteyecek…

Herkes girsin. Dünyada 8 milyar insan var. Artık uçakta, restoranda her yerde maske takacağız. Bu işe giren kazanır. Ama 2 öğretmen bir kuruyemişçi paralarını birleştirip, ‘bir makine alalım da devlete maske üretim’ derlerse batarlar, çünkü ticareti bilmiyorlar. Belki bu olay 3 ay sonra bitecek. Yarın yara bandına ihtiyaç olur, ben o zaman onu üretirim ama onlar ne yapacak…

Peki gayrimenkul yatırımı sürüyor mu?

Türkiye’de gayrimenkulün alınabileceği en dip noktadayız. Bir Ortadoğu atasözü ‘Savaşta alırız, barışta satarız’ der, şimdi korona savaşı var. Ben bu ara kişisel olarak İstanbul ve Bodrum’da gayrimenkul yatırımı yapıyorum. Türkiye’nin pandemi karnesi yıldızlı pekiyi. Ve önümüz de çok açık. Tanıdığım Arap milyarderler gelip burada tedavi olmak istiyorlar. Bu yıldızlı pekiyi karnenin ekmeğini yiyeceğimizi düşünüyorum. Yatırımcılar sağlık turizmine yönelmeli.

ARAPLAR 500 MİLYON $’LA DÖNÜYOR



Arap yatırımcıları eskisi kadar göremiyoruz Türkiye pazarında…

15 Temmuz’dan sonra biraz beklemeye geçtiler. 2019 başında Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ortaklığında o bölgenin en büyük Islami yatırım fonu benimle tekrar bağlantıya geçti. ‘2020’de Türkiye hızlı bir büyüme sürecine girecek. Yatırım yapalım’ dediler. 300 milyon dolar onlardan, 200 benden, 3 sektöre toplam 500 milyon dolar yatırım yapma kararı aldık. Eğitim, ilaç ve gıdada görüşmelere başladık. Korona patladı. Ama rafa kaldırmadık.