Maskeli şampiyon

Türkiye’de hazır giyim sektörü 5 yıl aradan sonra ihracatta otomotivi geçerek yeniden zirveye oturdu. İhracatta 3 aylık kan kaybının ardından hazirandan itibaren çok hızlı bir toparlanma dönemine girdiklerini belirten İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, “Mayısta yüzde 38.3’e kadar gerileyen kapasite kullanımımız ağustosta yüzde 68.9’a ulaştı. Depolarımızdaki stokların hızla çekilmesinin yanı sıra maske ve koruyucu giysi ihracatındaki artışın da katkısıyla haziran ihracatımız yüzde 25 arttı. Temmuz ihracatımız ise yüzde 8.4 artışla 1.8 milyar dolara yükseldi. Ağustosta genel ihracat yüzde 5.7 düşerken biz 10.9’luk artışla 1.5 milyar dolarlık ihracat yaptık” diye konuştu.

SİPARİŞLER İYİ GİDİYOR



Gültepe, şunları söyledi: “Sektörün ilk 10 pazarı arasında yer alan ülkelerden İstail’e ağustosta ihracatımız yüzde 39, Hollanda’ya yüzde 33, ABD’ye yüzde 30, İngiltere’ye yüzde 27, İspanya’ya yüzde 14, Fransa’ya yüzde 12, Almanya’ya ise yüzde 7 arttı. Avrupa ve ABD’den gelen siparişler önümüzdeki 4 ayın da iyi geçeceğini gösteriyor.”

TÜRKİYE AVANTAJLI

Pandemiyle küresel markaların tedariklerini yakın coğrafyalardan karşılamayı tercih edeceklerini belirten Gültepe, “Yeni dönemin parametreleri, ihracatımızın yaklaşık yüzde 70’ini gerçekleştirdiğimiz Avrupa’da Türkiye’yi avantajlı konuma getiriyor” dedi. Gültepe, şunları söyledi: “Yılda 100 milyar doların üzerinde hazır giyim ürünü ithal eden ABD’den Çin’le ticaret savaşı nedeniyle Türkiye’ye bir yönelim gözlemliyoruz. Toplam hazır giyim ihracatımız 8 ayda yüzde 12 azalırken aynı dönemde ABD’ye ihracat yüzde 19.3 arttı. Gelişmeler bu ülkeye yıllık ihracatımızı en kısa sürede 1.5 milyar dolara çıkarabileceğimizi gösteriyor. Orta ve uzun vadede ABD pazarından en az 5 milyar dolar pay alabileceğimize inanıyoruz.”

YATIRIMCI YENİ TEŞVİK BEKLİYOR



Gültepe, beklentilerini ise şöyle sıraladı: “Firmalarımızın özellikle Anadolu’da yapacakları yüksek kapasiteli ve yüksek teknolojili yatırımların teşvik edilmesini bekliyoruz. Spor ve aktif giyim hammaddelerinde ilave vergi ve koruma önlemlerinin kaldırılması halinde küresel rakabette avantajlı olacağız. Tek bir teşvik belgesiyle, enerji yatırımları da desteklenmeli.”

MEDİKAL ÜRÜN İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI AŞACAK



Gültepe, “AB ilk yarıda Çin’den 15 milyar euroluk maske, tulum ve önlük gibi koruyucu giysi tedariki gerçekleştirdi. Çin’in ardından ikinci sırada olan Türkiye’nin Avrupa’ya ihracatı ise 295 milyon euroda kaldı. Eğer bu ürünlerin ihracatında ön izin ve hibe prosedürü olmasaydı, 1 milyar dolara yaklaşan ihracatımızı üç katına çıkarabilirdik” dedi. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş da, “Önlük, tulum ve maske ürünlerinden oluşan medikal ürünler ihracatımız yılın 8 aylık döneminde yüzde 2 bin 82’lik rekor artışla 891 milyon dolara çıktı. Eylülde medikal ürün ihracatında 1 milyar doları aşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.