MASAK'tan 4 mesleğe uyarı: çelişkili müşteriye dikkat!

Broşürlerde, şüpheli müşteri profili davranışlarıyla suç işleme yöntemlerine ilişkin örnekler verildi. Örneğin, müşterinin, ibraz etmesi gerekli belgelerin yetersiz olması, birbiriyle çelişkili olması veya bilgi vermede isteksiz davranması halinde ilk görev meslek erbabına düşüyor.

3. KİŞİ ADINA EV ALAN

Müşterinin kaçamak ve yanlış cevaplar vermesi gibi doneler şüpheli işlem bildiriminde bulunulmasının faydalı olacağı ifade ediliyor. Ayrıca müşterinin, üçüncü kişiler adına gayrimenkul, taşıt satın alması hali de şüpheli olarak görülmesi gereken bir durum olarak değerlendiriliyor.

KÜÇÜK BANKNOTLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ ŞÜPHELİ



Gayrimenkul ve taşıt alım-satımı, özellikle nakit bazlı yapılan işlemler yoluyla kara para aklama konusunda geleneksel yöntemler olarak kabul ediliyor.

Döviz bürolarında dikkati çekecek miktarlarda döviz alım-satımı, dövizin diğer para birimlerine çevrilmesi işlemleri de çoğu zaman tek başına şüpheli işlem bildirimini gerektirebiliyor.

Küçük banknotlar halinde ve olağan sayılamayacak miktarda paranın, büyük banknotlarla değiştirilmesinden de kuşku duyulması gerekiyor.