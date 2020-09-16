16 Eylül 2020 Çarşamba 16:54 | Son Güncelleme:
MASAK nedir, ne demek? MASAK açılımı ne?
MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hizmete 1997 yılında sunulmuştur. MASAK, haksız yere kazanılan suç gelirlerini analiz ederek, yetkili makamlara iletmeyi amaç edinmiştir. MASAK, 4208 sayılı kanun kapsamında kurulmuştur.
MASAK hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1997 yılında 4208 sayılı kanun kapsamında kurulan MASAK, kamuoyunun desteğini almak için çeşitli çalışmalarda düzenlemektedir.
MASAK NEDİR?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet veriyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK, 19 Kasım1996 tarihinde 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının önlenmesine Dair Kanun ile kurulan, karapara aklama suçlarının araştırılması, incelenmesi için görevlendirilmiş bir kuruldur. 17 Şubat 1997 tarihinde fiilen görevlerine başlayan kurul 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının önlenmesi Hakkında Kanun ile yeniden belirlenmiştir.
MASAK’IN GÖREVLERİ NELERDİR?
- Suç gelirleri olarak görülmekte olan gelirlerin aklanmasını önlemek için politika hazırlamak ve buna uygun uygulama stratejilerini hazırlamak. Bu amaç çerçevesinde kurum ve kuruluşların arasında çeşitli koordinasyonlar oluşturulmaktadır. Kurumlar arasında ortak çalışmalar yapılır ve görüşler alınır.
- Kanunların çerçevesinde politikalar hazırlanırken aynı zaman da kanun, tüzük ve yönetmelikler de hazırlanmaktadır. Bu noktada Bakanlar Kurulu kararlarının tam olarak uygulanabilmesi için düzenlemeler de yapılır.
- Suç gelirlerinin aklanabilmesi için de bu alanda gelişmelerle beraber aklama suçu önlenmektedir. Aklamanın ortaya çıkarılmasına yönelik çeşitli çalışmalar da yapılmaktadır.
- Kamuoyunun desteği ve duyarlılığı artırılması için çeşitli çalışmalar düzenlenmektedir.
- Bu kanun ile giren işlemlerle beraber detaylı araştırmalar ve incelemeler yerine getirilmektedir.
- Kanunlar çerçevesinde ilgili mevzuatlara yönelik yükümlülüklerin denetimi yerine getirilir.
- Eğer terör finansmanı ve aklama suçları noktasında ciddi şekilde şüpheler bulunuyorsa bu konu ilgili olan Cumhuriyet savcılığına intikal etmektedir.