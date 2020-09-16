MASAK nedir, ne demek? MASAK açılımı ne?

MASAK hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1997 yılında 4208 sayılı kanun kapsamında kurulan MASAK, kamuoyunun desteğini almak için çeşitli çalışmalarda düzenlemektedir.

MASAK NEDİR?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet veriyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK, 19 Kasım1996 tarihinde 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının önlenmesine Dair Kanun ile kurulan, karapara aklama suçlarının araştırılması, incelenmesi için görevlendirilmiş bir kuruldur. 17 Şubat 1997 tarihinde fiilen görevlerine başlayan kurul 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının önlenmesi Hakkında Kanun ile yeniden belirlenmiştir.

MASAK’IN GÖREVLERİ NELERDİR?