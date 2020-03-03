Mart 2020 kira artış oranı nedir? Mart ayı kira artışı nasıl hesaplanır? İşte yanıtı

Mart ayı enflasyon oranları bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Mart 2020 kira artış oranı nedir, nasıl hesaplanır? sorularının yanıtı binlerce ev sahibi ve kiracı tarafından araştırılmaya başlandı. Kira sözleşmesi Mart ayında yenilenen kiracılara açıklanacak TÜFE oranlarından yüksek oranda bir zam yapılamayacak. Mart 2020 kira artış oranı ve hesaplama örneklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MART 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?

Mart 2020 kira artış oranı saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklandı. Kiraya bu ay en fazla %13,94 oranında zam yapılacak.

MART AYI KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,94 artış gerçekleşti.





MART AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: %13,94

Zam bedeli: 139,4 TL

Zamlı kira bedeli: 1.139,4 TL

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

3 Şubat'ta açıklanan verilere göre; TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti.

Buna göre kiraya Şubat ayında %14,52 oranında zam yaptı. Mal sahipleri kiracısına bu oranın üzerinde zam yapamadı.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: 14,52

Zam bedeli: 145,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.145 TL