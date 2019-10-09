Markette yemek yaygınlaştı; eti, balığı pişiren kazanıyor

Özgül ÖZTÜRK

Çalışıyorsunuz, yemeğe ayıracak vaktiniz yok. Siz market alışverişinizi yaparken birilerinin et ve ya balığınızı pişirip servise hazır hale getirmesini ister misiniz? Üstelik markettekiyle aynı fiyata? Evet mi? Pek çok kişi de sizin gibi düşünüyor olmalı ki markette yemek yiyen kişi sayısında son yıllarda patlama yaşanıyor. Bekarlar, işkadınları ve yoğun çalışanlardan gelen bu talebi gören market zincirleri ve kasaplar işletmelerinin bir bölümünü mutfağa çeviriyor. Perakendeciler bu yöntemle bir yandan marka sadakati sağlarken diğer yandan müşteri sayısını % 20’ye varan oranlarda artırıyor. Tüketiciler de markette düşük fiyata sağlıklı beslenme imkanı buluyor.

AYDA 400 BİN KİŞİ YİYOR

Lezzet Arası markasıyla 5 ilde 11 hipermarketinde restoran ve kasap-ızgara hizmeti veren CarrefourSA müşterisinin % 13’ünü bu konseptle çekiyor. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Ayda 400 bin kişi marketimizde yemek yiyor. Yakında sadece hipermarkette değil, diğer marketlerimizde de bu hizmet olsun istiyoruz” dedi. Onur Market Genel Müdürü Erdal Tüfekçi de outsearch yöntemiyle bu mağaza sayılarını artıracaklarını söylüyor.

150 BİN TL’YE BALIKÇI AÇILIYOR

Daha önce Onur Market’te mağaza müdürlüğü yaparken 100-150 bin TL yatırımla, marketin yanındaki 40 metrekare bir alana balık tezgahı ve mutfak kuran girişimci Zafer Yücedağ, bu işe yatırım yapıp kazançlı çıkanlardan biri. Evinde yemek hazırlamaya vakit bulamayanlara 10-15 dakikalık market alışverişi süresinde yemeklerini, hazır hale getirdiklerini anlatan Yücedağ, “Gelen yoğun talep üzerine personel sayımı 11’e çıkardım. Bizim balık tezgahı ve mutfağımız markete gelen müşteri oranını % 20 artırdı. Önümüzdeki dönem hedefim kiloyla pişmiş balık satan bir restoran açmak” dedi.

32 MAĞAZASINDA SICAK SERVİS HİZMETİ VERİYOR

32 mağazasında hazır sıcak yemek servisi bulunan Migros, Homemade “To Go” projesiyle de belirli Macrocenter mağazalarında günlük olarak sandviç, çorba, salata, tatlı çeşitleri hazırlayıp satışa sunuyor. Ayrıca seçili 5M mağazalarında müşterilerin isteğine göre reyondan satın aldıkları kırmızı et, tavuk ve seçtikleri balık ürünlerini hemen tüketebilmeleri için pişiriyor, dilerlerse pakette sunuyor. Firma ayrıca, kafe alanlarında da sıcak yemekten sandviçe, salatalardan çorbalara kadar birçok farklı alternatif sunuyor.