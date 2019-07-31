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  3. Markette ne kadar, pazar da ne kadar? İşte kurbanlık fiyatları...

Markette ne kadar, pazar da ne kadar? İşte kurbanlık fiyatları...

Markette ne kadar, pazar da ne kadar" İşte kurbanlık fiyatları...

Kurbanlıklar büyükşehirlerde satışa çıktı. Küçükbaş hayvan fiyatları pazarda 800 TL’den başlıyor. Marketler ise kesilmiş ve kolilenmiş kurbanlıkları 1100 TL’den satışa çıkardı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala market ve pazarlarda hazırlıklar hızlandı. Anadolu’dan büyükşehirlere kurban pazarlarına hayvan sevkıyatı sürerken AKŞAM muhabirleri Ankara ve İstanbul’daki pazar ve market fiyatlarını yerinde inceledi. 4 milyon küçükbaş, 1 milyon da büyükbaş olmak üzere 5 milyon kurbanlık satışının beklendiği Kurban Bayramı'nda küçükbaş kurbanlıkların fiyatı Ankara'daki pazarlarda 800 TL’den başlarken, İstanbul'da 1000 TL'den başlıyor. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatı pazarda 2.200 TL'ye kadar çıkıyor. Büyükbaş kurbanlıklar ise 8 bin TL ila 20 bin TL arasında değişen fiyatlarla vatandaşa satılacak.

FİYATLARDA ARTIŞ VAR 
Semtlere göre kurbanlık fiyatları 300- 500 TL farklılık gösteriyor. Hayvan sahipleri, bu yıl çadır kiraları ve yem maliyetleri nedeniyle fiyatların arttığını söylüyor. 

KREDi KARTINA TAKSiT iMKANI 
ÖTE yandan zincir marketlerin kurbanlık satışı da başladı. Kesilmiş ve kolilenmiş olarak sunulan marketlerdeki küçükbaş kurbanlıkların fi yatı bin 100 lira, büyükbaşların ise bir hissesi bin 345 liradan başlıyor. Marketlerde kurbanı kredi kartı ve taksitle almak mümkün. 

ÜCRETSİZ EVE TESLİMAT

Kurbanlıkların satışına başlayan ve ücretsiz teslimat hizmeti sunan Migros, Money Bonus Kart sahiplerine 100 lira indirim, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına 6 ay taksit sağlıyor. 

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