Marketlerde yoğunluk yaşandı, perakendeciler uyardı: Ürün stoklarımız yeter, panik alım yapmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurmasıyla birlikte tüm Türkiye’de önlemler artırılırken, hijyen ürünlerine talep patladı. İlk gün market satışlarında yüzde 30’lara varan artışlar olurken maske ve hijyen ürünlerinin bulunduğu raflar neredeyse boşaldı.

HİJYENE HÜCUM



Hijyen ürünlerinin internetten satışı ise yüzde 300 artarken marketlerden yapılan açıklamada vatandaşlar, panik alım yapmaması için uyarıldı. Gıda Perakendecileri Derneği’nden yapılan açıklamada stokların yeterli olduğu belirtilerek “Ancak ihtiyaçtan fazla alım yapmayın” denildi. Carrefoursa’dan yapılan açıklamada satışların yüzde 50 arttığı belirtildi.

ANLIK KONTROL



Migros’tan yapılan açıklamada ise temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ile temizlik ve kişisel hijyen malzemelerine talebin arttığı belirtilerek “Üreticilerle birlikte tedarikimiz güçlüdür, artan talep karşılanmaktadır” denildi. Metro yetkilileri ise tuvalet kağıdı, havlu, kolonya ve sabun gibi hijyen ürünlere talebin 4-5 kat arttığını belirttiler. Ürün tedarikini artırdıklarını anlatan Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai “Anlık stok kontrolü yapıyoruz” dedi.

E-TİCARETTE YÜZDE 300 ARTIŞ



Koronavirüs tehlikesi, e-ticarette temizlik ve hijyen ürünleri satışını da artırdı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi “Temizlik, hijyen ürünlerinin satışı yüzde 300’e oranında arttı” dedi.

AYKAÇ: TÜKETİCİYİ ZOR DURUMDA BIRAKMAYIZ



Büyük zincir marketlerin çatı örgütü Gıda Perakendecileri Derneği’nin Başkanı Galip Aykaç, modern perakende kanallarının hali hazırda tedbirlerini aldığını ve tüketici taleplerinin kesintisiz karşılanacağını söyledi. İlk virüs vakasının duyurulmasının ardından bir panik havası oluşturulmamasına özen gösterilmesini isteyen Aykaç “Perakendeciler ürün tedariki ve stokları bakımından bir sıkıntı yaşamamaktadır. İşlerimizin devamlılığını sağlayacak, tüketicimizin ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayacağız. Ancak vatandaşlarımız, ihtiyaçlarından çok daha fazla miktarda alışveriş yapmaktan kaçınmalı” diye konuştu.

Migros internetten teslim için cumaya gün verirken bazı marketler kolonyaya sınır getirdi.

FIRSATÇILAR İŞBAŞINDA BAKANLIK TAKİPTE



Kolonya, maske ve bazı gıda ürünlerinde bir anda fahiş fiyatlar ortaya çıktı. 20 liralık maske Elazığ’da 200 liraya satıldı. Trendyol’da İnceler firması tarafından satılan Nuh’un Ankara makarnasının 2 adedi 14.50 TL’ye yani 500 gramı 7.25 liraya satıldı. Oysa aynı ürün marketlerde 3 -3.50 TL arasında satılıyor. 23.50 liraya satılan 1 litrelik bidon Boğaziçi kolonyasının fiyatı Hepsiburada’da 129 TL’ye fırlarken vatandaşı isyan ettiren fiyatları bakanlık da takibe aldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Gıdada fahiş fiyatlar görüyoruz. Gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız” dedi. Pekcan maske ve dezenfektandaki fahiş fiyatlar konusunda ise 2 bin 180 firmayı soruşturma kapsamına aldıklarını duyurdu. Fiyat artışlarıyla ilgili İzmir’de savcılık soruşturma açtı.