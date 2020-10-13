  • $7,8905
  • 9,312
  • 485.434
  • 1178.35
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Ekim 2020 Salı 08:05 | Son Güncelleme:

Marketler saatler kaçta kapanıyor?

Marketler saatler kaçta kapanıyor"

Marketlerde, uygun fiyatlı ve zengin seçenekli ürünler bulunuyor. A101, ŞOK, BİM, Migros gibi marketlerin satışa çıkardığı aktüel ürünleri almak isteyenler planlamalarını buna göre ayarlıyor.

Mutfak malzemesi ya da marketlere getirilen aktüel ürünleri almak isteyen kişiler konuyu yakından takip ediyor. Raflarda bulunan zengin çeşitleri ve uygun fiyatlı ödeme seçenekleri ilgi görüyor. 

MARKETLER 2020 KAÇTA AÇILIYOR?

BİM market sabaha saat 09:00'da açılıyor. 

A101 09:00'da açılıyor. 

ŞOK market 09:00'da açılıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Migros ise sabah saat 09:00 ile 21:00 arasında hizmet sağlıyor.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

Hem pandemi hem grip..!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

MasterChef Türkiye'den elenen isim belli oldu! Duygusal veda paylaşımı geldi

Çocuklara kitapları sevdirmenin 10 yolu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.