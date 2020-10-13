Marketler saatler kaçta kapanıyor?

Mutfak malzemesi ya da marketlere getirilen aktüel ürünleri almak isteyen kişiler konuyu yakından takip ediyor. Raflarda bulunan zengin çeşitleri ve uygun fiyatlı ödeme seçenekleri ilgi görüyor.

MARKETLER 2020 KAÇTA AÇILIYOR?

BİM market sabaha saat 09:00'da açılıyor.

A101 09:00'da açılıyor.

ŞOK market 09:00'da açılıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Migros ise sabah saat 09:00 ile 21:00 arasında hizmet sağlıyor.