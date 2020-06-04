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  3. Markete daha az gittik, sepeti iki kat doldurduk
04 Haziran 2020 Perşembe 08:01 | Son Güncelleme:

Markete daha az gittik, sepeti iki kat doldurduk

Markete daha az gittik, sepeti iki kat doldurduk

CarrefourSA'nın Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, pandemi sürecinde tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının tamamen değiştiğini söyledi.

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Daha önce e-ticaretle hiç tanışmamış bir kitlenin bonline alışverişe başladığını belirten Kartallıoğlu, “Carrefoursa.com’un ziyaretçi trafiği, yüzde 100’den fazla arttı. Günlük gönderimlerimiz 6 katına çıkarken kapasitemizi 10 kata kadar artırdık. Carrefoursa.com’un ciromuzdaki payı, yüzde 2’den 5’e yükseldi” diye konuştu.

BAKIM ÜRÜNLERİ ARTTI

Kartallıoğlu, yeni dönemi “Pandemi öncesi müşterilerimiz 3 günde bir markete uğruyordu, sepet büyüklüğü 80-120 TL arasındaydı. Şimdi 5-6 günde bir geliniyor ama sepet 200-250 TL’ye çıktı” diye anlattı. İlk haftalarında tüketicilerin en fazla rağbet ettiği ürünlerin temel gıdalar olduğunu hatırlatan Kartallıoğlu, “Başta un, yağ, makarna gibi ürünler çok tercih ediliyordu. Sonra ilgi maya gibi ‘kendin yap’ ürünlerine kaydı. Şimdi ise bakım ve tatil kategorileri büyüyor. Saç bakım ürünleri, tıraş makineleri, tatil ürünlerinde satış arttı” dedi. Kartallıoğlu, “Çalışanlarımıza 30 dakikada bir el yıkama ve 1.5 metre sosyal mesafe kuralı getirdik. 30 dakika dolunca çalışanlar bir zille uyarılıyor” dedi.

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