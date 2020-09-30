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30 Eylül 2020 Çarşamba 23:24 | Son Güncelleme:

Market: Gıda tesisi, eczane: Bez fabrikası

Market: Gıda tesisi, eczane: Bez fabrikası

Gaziantep'te toplu açılan 300 fabrikayı ‘market, eczane' diye eleştiren CHP'ye, OSB'nin içinde yapılan toplantıyla cevap verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’te 300 fabrikanın toplu açılışını gerçekleştirmesinin ardından tesisleri ‘lokanta, eczane, market’ diye eleştiren CHP’ye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan “Türk sanayisinin gücünü yerinde görmek isteyenlere OSB’nin kapıları açık” daveti geldi. Varank, tesislerin uydudan fotoğraflarını paylaştı.

70 BİN EK İSTİHDAM

Gaziantep Valisi Davut Gül de açılan tesisleri inceledi ve iddialara yanıt verdi. Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le OSB’de basın toplantısı düzenledi. Gül, “Gaziantep yemekleri hazır dondurulmuş gıda olarak dünyanın her yerine ihraç ediliyor. 100 milyon cirosu olan bir şirketten bahsediyoruz. Eczane denilen yer... Kendisi eczacı ama bebek bezi üretiyor. En son aldığı makine 5 milyon dolar. Gaziantep’te 70 bin ilave istihdam var, hem de pandemiye rağmen” dedi.  

<p>Editör: Ayşe Tunalı <a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr&nb

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