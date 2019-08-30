Market fiyatları 'kabak tadı' verdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 47.13 ile kabakta olduğunu belirterek, “Kabaktaki fiyat artışını yüzde 43.34 ile salatalık, yüzde 16.67 ile yeşil fasulye takip etti” dedi. Bayraktar, düzenlediği basın toplantısında, ağustosta üretici ve market fiyatlarındaki değişime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, market fiyatlarında, ağustosta 6 üründe fiyat değişimi görülmediğini belirten Bayraktar, 14 üründe azalma, 18 üründe ise, fiyat artışı gerçekleştiğini söyledi.

ÜRETİCİDE SALATALIK ARTTI

Bayraktar, “Fiyat düşüşü markette yüzde 27.40 ile en fazla kuru soğanda meydana geldi. Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 16.47 ile şeftali, yüzde 15.16 ile domates izledi” dedi. Bayraktar, “Üreticide ise en fazla fiyat artışı yüzde 89.47 ile salatalıkta meydana geldi. Bunu yüzde 33.33 ile kuru incir, yüzde 25 ile fındık izledi. En yüksek fiyat düşüşü de, yüzde 64.29 ile en fazla kuru soğanda görüldü. Kuru soğanı yüzde 45.49 ile domates, yüzde 40 ile sivri biber izledi” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM MALİYETLERİNİ KARŞILAMIYOR

TZOB Başkanı Bayraktar, üretici fiyatlarındaki artış ve düşüşlerin nedenlerine ilişkin şunları kaydetti: “Salatalıkta ve kabakta üretim maliyetlerini kurtarmayan fiyatlar sökümlere neden oldu. Bu durum da fiyatları artırdı. Kuru fasulyede yeni başlayan hasat nedeniyle tam oturmayan piyasa fiyatları, artış gösterdi. Domateste hasat edilen ürün miktarındaki artışa karşın alımların yavaş olması fiyatlarda düşüşe yol açtı. Yeşil mercimek fiyatları da düştü.”

ÇİFTÇİNİN BU YILKİ BORÇLARI YAPILANDIRILSIN

Bayraktar, üreticilerin bu yıl aşırı yağıştan kuraklığa, selden doluya birçok afete maruz kaldığını hatırlattı. Kurdaki artışın çiftçinin girdi maliyetlerini artırdığına vurgu yapan Bayraktar, şöyle konuştu: “Üreticimizin borçlarını ödemesi zorlaştı. Bu yıl özellikle doğal afetlerden etkilenen üreticilerimizin borçlarının yapılandırılmasını istiyoruz.”