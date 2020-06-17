17 Haziran 2020 Çarşamba 05:56 | Son Güncelleme:
AKO Grup şirketlerinden olan Petlas listede 70’inci sırada yer aldı. Petlas’ın ülkemiz sanayi ve ekonomisi için katkılarını sürdüreceğini ifade eden AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, “Petlas, yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli üretim gücüyle Türkiye’nin lastik markası kimliğini gururla taşıyor. 100’ü aşkın ülkede de rekabet gücümüz her gün artıyor” dedi.
Marka değerini yüzde 60 artırdı
Yerli lastik markası Petlas, Brand Finance'in Türkiye'nin en değerli ve en güçlü markaları 2020 raporuna göre marka değerini bir yılda yüzde 60 artırdı.
AKO Grup şirketlerinden olan Petlas listede 70’inci sırada yer aldı. Petlas’ın ülkemiz sanayi ve ekonomisi için katkılarını sürdüreceğini ifade eden AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, “Petlas, yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli üretim gücüyle Türkiye’nin lastik markası kimliğini gururla taşıyor. 100’ü aşkın ülkede de rekabet gücümüz her gün artıyor” dedi.