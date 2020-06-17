Marka değerini yüzde 60 artırdı

AKO Grup şirketlerinden olan Petlas listede 70’inci sırada yer aldı. Petlas’ın ülkemiz sanayi ve ekonomisi için katkılarını sürdüreceğini ifade eden AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, “Petlas, yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli üretim gücüyle Türkiye’nin lastik markası kimliğini gururla taşıyor. 100’ü aşkın ülkede de rekabet gücümüz her gün artıyor” dedi.

