Mardin'deki yükseliş İstanbul'u 20'ye katladı
FuzulEv’in ‘Gayrimenkulün 10 Yılı’ araştırması, Türkiye’de son 10 yılda konut satışlarını en çok artıran şehirleri ortaya koydu. Buna göre 2008-2018 yılları arasında Türkiye’de konut satışları yüzde 2.919 ile en çok Mardin’de arttı.
Mardin’i, yüzde 2.753 ile Muğla ve yüzde 1.694 ile Muş izledi. TÜİK verileri kullanılarak yapılan araştırmaya göre, son 10 yılda satışların en yavaş arttığı şehir % 51’le Ankara. İstanbul ise 2018’de yüzde 126 yükselişle listede sondan altıncı sırada. Böylece Mardin konut satışı artışında İstanbul’un 20’ye katladığını söylemek mümkün.”
‘BÜYÜKLER’ LİSTE SONU
Türkiye’nin büyük şehirleri İstanbul, Ankara ve İzmir’in listenin son sıralarında yer aldığını belirten FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Bu tablo, son 10 yılda Anadolu’da yaşanan ‘konut devrimi’ni ortaya koyuyor” dedi.